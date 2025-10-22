Nostalgie auf vier Rädern: Fotoausstellung in der Werdauer Tuchfabrik

Historische Fotos und echte Oldtimer zeigen in Werdau, wie Fahrzeugbau einst aussah. Die Ausstellung wird am Samstag eröffnet.

Mit einer Fotoausstellung zum Fahrzeugbau lädt der Verein „Kultur Insel Werdau“ in die Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße ein. Die Schau wird am Samstag um 14 Uhr eröffnet, einführende Worte spricht Hans-Jürgen Beier, ehemaliger Leiter des Stadt- und Dampfmaschinenmuseums. Gezeigt werden Fotografien des Buchautors Günther Wappler,...