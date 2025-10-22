Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nostalgie auf vier Rädern: Fotoausstellung in der Werdauer Tuchfabrik

Blick auf die Galerie der ehemaligen Tuchfabrik in Werdau, wo die Fotos zu sehen sind.
Blick auf die Galerie der ehemaligen Tuchfabrik in Werdau, wo die Fotos zu sehen sind.
Blick auf die Galerie der ehemaligen Tuchfabrik in Werdau, wo die Fotos zu sehen sind.
Blick auf die Galerie der ehemaligen Tuchfabrik in Werdau, wo die Fotos zu sehen sind. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Nostalgie auf vier Rädern: Fotoausstellung in der Werdauer Tuchfabrik
Redakteur
Von Jochen Walther
Historische Fotos und echte Oldtimer zeigen in Werdau, wie Fahrzeugbau einst aussah. Die Ausstellung wird am Samstag eröffnet.

Mit einer Fotoausstellung zum Fahrzeugbau lädt der Verein „Kultur Insel Werdau“ in die Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße ein. Die Schau wird am Samstag um 14 Uhr eröffnet, einführende Worte spricht Hans-Jürgen Beier, ehemaliger Leiter des Stadt- und Dampfmaschinenmuseums. Gezeigt werden Fotografien des Buchautors Günther Wappler,...
Mehr Artikel