Nun trifft es eine Eberesche: Baumfrevler treiben in Crimmitschau ihr Unwesen

Zwei gefällte und ein beschädigter Baum beschäftigen die Polizei. Der Sachschaden summiert sich in dieser Woche bereits auf 10.500 Euro. Was bisher bekannt ist.

Baumfrevler treiben offenbar in Crimmitschau ihr Unwesen. Die Polizei meldet am Freitag einen weiteren illegal gefällten Baum. Im aktuellen Fall betroffen: Eine rund sechs Meter hohe Eberesche am Schreiters Weg. Dabei handelt es sich um eine Verbindung zwischen dem Ortsteil Lauenhain und der S 290, die von Crimmitschau nach Zwickau führt. Baumfrevler treiben offenbar in Crimmitschau ihr Unwesen. Die Polizei meldet am Freitag einen weiteren illegal gefällten Baum. Im aktuellen Fall betroffen: Eine rund sechs Meter hohe Eberesche am Schreiters Weg. Dabei handelt es sich um eine Verbindung zwischen dem Ortsteil Lauenhain und der S 290, die von Crimmitschau nach Zwickau führt.