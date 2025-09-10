Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich: Vermisste Seniorin im Stadtgebiet von Crimmitschau gefunden

Werdau
Angela L. war zuletzt am Dienstag im Pflegeheim an der Karl-Marx-Straße gesehen worden. Nach einem großen Polizeieinsatz wurde auch die Bevölkerung um Hinweise gebeten.
Die seit Dienstagabend vermisste 80-jährige Angel L. wurde lebend in Crimmitschau aufgefunden. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich sagt, ist die Seniorin nach der Öffentlichkeitsfahndung am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet angetroffen und medizinisch versorgt worden. Angela L. war letztmalig 17.45 Uhr in einem Pflegeheim an der...
