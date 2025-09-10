Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Werdau
  • Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich: Vermisste Seniorin im Stadtgebiet von Crimmitschau gefunden

Die 80-jährige Angela L. wurde lebend im Crimmitschauer Stadtzentrum gefunden.
Die 80-jährige Angela L. wurde lebend im Crimmitschauer Stadtzentrum gefunden. Bild: Murat/dpa
Die 80-jährige Angela L. wurde lebend im Crimmitschauer Stadtzentrum gefunden.
Die 80-jährige Angela L. wurde lebend im Crimmitschauer Stadtzentrum gefunden. Bild: Murat/dpa
Update
Werdau
Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich: Vermisste Seniorin im Stadtgebiet von Crimmitschau gefunden
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Angela L. war zuletzt am Dienstag im Pflegeheim an der Karl-Marx-Straße gesehen worden. Nach einem großen Polizeieinsatz wurde auch die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

Die seit Dienstagabend vermisste 80-jährige Angel L. wurde lebend in Crimmitschau aufgefunden. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich sagt, ist die Seniorin nach der Öffentlichkeitsfahndung am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet angetroffen und medizinisch versorgt worden. Angela L. war letztmalig 17.45 Uhr in einem Pflegeheim an der...
