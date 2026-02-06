Ohne Handy in der Schule: Wie Schüler in Westsachsen wieder miteinander reden lernen

Werdau
An der Leubnitzer Oberschule bleibt das Smartphone im Spind. Das hat überraschende Effekte. Pausen werden lebendiger, Konflikte durch heimliche Aufnahmen deutlich weniger. Auch der Schulalltag ist entspannter.
Wenn Carlo, Ida und Tim morgens die Leubnitzer Oberschule betreten, führt ihr erster Weg nicht ins Klassenzimmer, sondern zu ihrem Spind im Flur. Dort verschließen die Neuntklässler Jacke, Rucksack – und ihr Handy. Bis zum Schulschluss bleibt das Smartphone eingeschlossen. Die Nutzung ist nicht nur im Unterricht, sondern auch in allen Pausen...
