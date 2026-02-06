MENÜ
  • Ohne Handy in der Schule: Wie Schüler in Westsachsen wieder miteinander reden lernen

Ida Flechsig, Carlo Zinner und Tim Tröger nehmen das Handyverbot an ihrer Schule in Leubnitz ernst. Das Smartphone bleibt bis zum Schlussklingeln im Spind.
Schulleiterin Kerstin Wendrich hat sich für das strikte Verbot stark gemacht und auch bei den Eltern Unterstützung gefunden.
An der Leubnitzer Oberschule lernen rund 400 Schülerinnen und Schüler. Für sie alle gilt: Das Handy bleibt aus.
Ida Flechsig, Carlo Zinner und Tim Tröger nehmen das Handyverbot an ihrer Schule in Leubnitz ernst. Das Smartphone bleibt bis zum Schlussklingeln im Spind.
Schulleiterin Kerstin Wendrich hat sich für das strikte Verbot stark gemacht und auch bei den Eltern Unterstützung gefunden.
An der Leubnitzer Oberschule lernen rund 400 Schülerinnen und Schüler. Für sie alle gilt: Das Handy bleibt aus.
Werdau
Ohne Handy in der Schule: Wie Schüler in Westsachsen wieder miteinander reden lernen
Von Annegret Riedel
An der Leubnitzer Oberschule bleibt das Smartphone im Spind. Das hat überraschende Effekte. Pausen werden lebendiger, Konflikte durch heimliche Aufnahmen deutlich weniger. Auch der Schulalltag ist entspannter.

Wenn Carlo, Ida und Tim morgens die Leubnitzer Oberschule betreten, führt ihr erster Weg nicht ins Klassenzimmer, sondern zu ihrem Spind im Flur. Dort verschließen die Neuntklässler Jacke, Rucksack – und ihr Handy. Bis zum Schulschluss bleibt das Smartphone eingeschlossen. Die Nutzung ist nicht nur im Unterricht, sondern auch in allen Pausen...
