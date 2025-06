Oldtimer parken zu „Sekt in the City“ in der Crimmitschauer Innenstadt

In diesem Jahr wird die Traditionsveranstaltung durch historische Fahrzeuge bereichert.

Um die 20 Besitzer von Oldtimer-Fahrzeugen sind am 13. Juni zur Neuauflage der traditionellen Veranstaltung „Sekt in the City“ in der Crimmitschauer Innenstadt dabei. Zwischen 16 bis 21 Uhr bieten die Händler und Gewerbetreibenden den Besuchern wieder zusätzliche Aktionen. „Circa 15 Geschäfte beteiligen sich“, sagt Tom Würker,...