Ortsdurchfahrtstraße in Steinpleis gesperrt: Autofahrer müssen Umwege einplanen

Die Wasserwerke Zwickau reparieren ihr defektes Rohleitungsnetz. Die Arbeiten dauern länger.

Autofahrer, die nach Steinpleis möchten, müssen ab sofort Umleitungen in Kauf nehmen. Ab sofort ist die Hauptstraße in Höhe der Einmündung Mühlweg voll gesperrt. Im Auftrag der Wasserwerke Zwickau wird an den Häusern der Nummer 97 bis 102 ein Rohrschaden beseitigt. Die offizielle Umleitung verläuft über die Mitteltrasse, die B 175 und die...