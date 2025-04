Osterfeuer an der Lauterbacher Kultscheune in Neukirchen/Pleiße

Der Verein „Illusionswelten“ lädt am Gründonnerstag zu einem gemütlichen Abend mit Livemusik ein.

Auf dem Gelände der Kultscheune an der Bergstraße 3 im Neukirchner Ortsteil Lauterbach findet am Gründonnerstag, dem 17. April, wieder das alljährliche Osterfeuer statt. Organisiert wird die Veranstaltung, bei der Livemusik vom musikalischen Multitalent „Chmelli“ aus Zeitz erklingen wird, von den Mitgliedern des in der Kultscheune...