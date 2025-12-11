MENÜ
  • Palast‑Lampen als Kunstwerk in Crimmitschau: „Damit wollen wir Kunst fördern, die auf legale Weise entsteht“

Der freischaffende Künstler Tobias Förster am Donnerstag bei der Arbeit. Für die Motivfindung besichtigte der Zwickauer das Crimmitschauer Theater und ließ sich inspirieren.
Marjam Bopinajew, Tadeusz Pauer und Lucas Brauer (v. l.) sorgten für die Stimmung vorm Theater.
Die Foyerbeleuchtung im Theater gehörte einst auch zur Ausstattung des Palastes der Republik.
Werdau
Palast‑Lampen als Kunstwerk in Crimmitschau: „Damit wollen wir Kunst fördern, die auf legale Weise entsteht“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Wand neben dem Theater entsteht ein neues Graffiti: Während der Zwickauer Künstler Tobias Förster sprühte, gab‘s Glühwein und Waffeln – Kunst mitten im Stadtbild.

Wenn Autos an der Ampel am Mannichswalder Platz halten, blicken sie auf Kunst: An der Wand neben dem Theater Crimmitschau leuchtet ein neues Graffiti – im Zentrum stehen Lampen, die einst im Palast der Republik hingen. Künstler Tobias Förster hat sie in ein Motiv verwandelt, das Geschichte, Ort und urbane Kunst verbindet. „Der Entwurf...
Mehr Artikel