Palast‑Lampen als Kunstwerk in Crimmitschau: „Damit wollen wir Kunst fördern, die auf legale Weise entsteht“

An der Wand neben dem Theater entsteht ein neues Graffiti: Während der Zwickauer Künstler Tobias Förster sprühte, gab‘s Glühwein und Waffeln – Kunst mitten im Stadtbild.

Wenn Autos an der Ampel am Mannichswalder Platz halten, blicken sie auf Kunst: An der Wand neben dem Theater Crimmitschau leuchtet ein neues Graffiti – im Zentrum stehen Lampen, die einst im Palast der Republik hingen. Künstler Tobias Förster hat sie in ein Motiv verwandelt, das Geschichte, Ort und urbane Kunst verbindet. „Der Entwurf...