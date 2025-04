Passionskonzerte in Werdau und Crimmitschau: Klassikgenuss mit freiem Eintritt

Unter der Leitung von Georg Christoph Sandmann tritt das Collegium Musicum Werdau mit Projektchor und Solisten auf.

Zum elften Mal veranstaltet das Collegium Musicum Werdau seine Passionskonzerte. Nach den Konzerten am 6. April in Hohndorf und am 13. April, 17 Uhr, in der Laurentiuskirche Crimmitschau spielen die Musiker am Karfreitag, dem 18. April, 19 Uhr, in der St.-Bonifatius-Kirche Werdau. Unter künstlerischer Leitung und Moderation von Georg Christoph...