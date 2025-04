Pleißen-Center in Steinpleis: Tedi-Filiale eröffnet in drei Monaten wieder

Bei der Polizei in Zwickau laufen nach dem Feuer am 10. Februar die Ermittlungen wegen Brandstiftung.

Rund drei Monate wird es dauern, bis die Tedi-Filiale im Pleißen-Center in Steinpleis wieder eröffnet. „Die Sanierungsmaßnahmen haben bereits begonnen. Eine Wiedereröffnung ist am gleichen Standort mit dem bewährten Konzept geplant“, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage. Am 10. Februar musste das Pleißen-Center wegen eines Feuers...