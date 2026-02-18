MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Pleite der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft alarmiert Verband: „Ich kenne nur Beispiele, die im Desaster endeten“

Der Experte Alexander Müller warnt schon länger vor dem Verkauf kommunaler Wohnungen.
Der Experte Alexander Müller warnt schon länger vor dem Verkauf kommunaler Wohnungen. Bild: Müller
Der Experte Alexander Müller warnt schon länger vor dem Verkauf kommunaler Wohnungen.
Der Experte Alexander Müller warnt schon länger vor dem Verkauf kommunaler Wohnungen. Bild: Müller
Werdau
Pleite der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft alarmiert Verband: „Ich kenne nur Beispiele, die im Desaster endeten“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Insolvenz des Großvermieters in der Pleißestadt wächst der Druck auf die Politik. Diskutiert wird ein Rückkauf der Wohnungen – doch ohne Hilfe von Land und Bund scheint das kaum machbar.

Alexander Müller schlägt Alarm. Der Direktor des sächsischen Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sieht in der Insolvenz der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft (CWG) mehr als ein wirtschaftliches Scheitern. „Was dort passiert, ist brutal“, sagt er. Es treffe Mieter, „die ihre Miete bezahlen und nichts falsch gemacht haben“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2026
3 min.
Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft ist pleite: Was Mieter von mehr als 1000 Wohnungen jetzt wissen müssen
Auch rund um den Buttenplatz befinden sich viele Wohnungen in der Verwaltung der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft, die vor Kurzem einen Insolvenzantrag gestellt hat.
2016 verkauft, heute vor dem Scherbenhaufen: Eine Entscheidung des Stadtrats holt die Pleißestadt ein. Ein Schreiben des Insolvenzverwalters ist auf dem Weg zu den Mietern.
Jochen Walther
17:30 Uhr
4 min.
CWG-Insolvenz in Crimmitschau reißt alte Wunden auf: „Meine Warnungen wurden im Rathaus ignoriert“
Katrin Freyer stemmte sich damals als Mieterin gegen den Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft – ihre Warnungen blieben aber ungehört. Ihre Unterlagen zur CWG füllen einen Ordner.
Als die Stadt die Wohnungen loswerden wollte, warnte Mieterin Katrin Freyer eindringlich. Während Ex-OB Holm Günther den Schritt verteidigt, bringt Stadtrat Kevin Scheibel einen Rückkauf ins Gespräch.
Jochen Walther
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
Mehr Artikel