Pleite der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft alarmiert Verband: „Ich kenne nur Beispiele, die im Desaster endeten“

Werdau
Nach der Insolvenz des Großvermieters in der Pleißestadt wächst der Druck auf die Politik. Diskutiert wird ein Rückkauf der Wohnungen – doch ohne Hilfe von Land und Bund scheint das kaum machbar.
Alexander Müller schlägt Alarm. Der Direktor des sächsischen Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sieht in der Insolvenz der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft (CWG) mehr als ein wirtschaftliches Scheitern. „Was dort passiert, ist brutal“, sagt er. Es treffe Mieter, „die ihre Miete bezahlen und nichts falsch gemacht haben“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.