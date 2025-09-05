Polizeieinsatz in Crimmitschau: Beamtem wird Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht

Polizeikräfte waren am Donnerstagvormittag an der Jacobsgasse im Einsatz. Für den Angriff soll ein 40-jähriger Mann verantwortlich sein. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Bei einem Polizeieinsatz in Crimmitschau hat ein Beamter leichte Verletzungen erlitten. Der 29-Jährige war nach der Attacke am Donnerstag dienstunfähig. Über den Vorfall informierte Polizeisprecherin Annekatrin Liebisch. Die Polizei war gegen 9.50 Uhr im Einsatz. Zuvor gab es den Hinweis, dass sich ein mit Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger in...