Pop trifft Klassik: Ein musikalisches Erlebnis in Crimmitschau

Werdau
Projektchor gestaltet besonderes Konzert in der Crimmitschauer Johanniskirche.
Unter dem Motto „Day of the Hymns“ gestaltet ein Projektchor einen besonderen Gottesdienst am 12. Oktober in der Johanniskirche, Hainstraße/Ecke Werdauer Straße in Crimmitschau. Die Sängerinnen und Sänger sind Christen der Landeskirchlichen Gemeinschaft aus Crimmitschau und Werdau. Unter Leitung des Musikers und Produzenten Hans-Werner...
