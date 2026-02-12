Premiere: Crimmitschau lädt zur 1. Flirtparty auf dem Eis ein

Am Valentinstag können sich Singles im Kunsteisstadion kennenlernen.

Ein Strauß rote Rosen, ein Kinobesuch, ein Essen bei Kerzenschein – kann man machen zum Valentinstag, der am 14. Februar wieder im Kalender steht. Eine originellere Idee hat die Stadt Crimmitschau. Sie lädt für diesen Samstag zur ersten Crimmitschauer Flirtparty in das Kunsteisstadion im Sahnpark ein.