Am Abend des Valentinstages gehört das Kunsteisstadion flirtwilligen Singles.
Am Abend des Valentinstages gehört das Kunsteisstadion flirtwilligen Singles.
Am Abend des Valentinstages gehört das Kunsteisstadion flirtwilligen Singles.
Am Abend des Valentinstages gehört das Kunsteisstadion flirtwilligen Singles. Bild: Symbolbild: Michel/Archiv
Werdau
Premiere: Crimmitschau lädt zur 1. Flirtparty auf dem Eis ein
Redakteur
Von Annegret Riedel
Am Valentinstag können sich Singles im Kunsteisstadion kennenlernen.

Ein Strauß rote Rosen, ein Kinobesuch, ein Essen bei Kerzenschein – kann man machen zum Valentinstag, der am 14. Februar wieder im Kalender steht. Eine originellere Idee hat die Stadt Crimmitschau. Sie lädt für diesen Samstag zur ersten Crimmitschauer Flirtparty in das Kunsteisstadion im Sahnpark ein.
