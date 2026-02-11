Pritschenwagen nimmt in Crimmitschau Sattelzug die Vorfahrt

Werdau
Ein Zusammenstoß in Crimmitschau sorgt für umfangreiche Schäden. Was passierte an der Kreuzung zur Fichtestraße?
Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstag, 10. Februar, in Crimmitschau mit seinem Ford-Pritschenwagen auf der Hainstraße stadtauswärts gefahren und an der Kreuzung zur Fichtestraße mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Sattelzug wurde von einem 61-Jährigen gelenkt. Der Unfall passierte, als der Ford-Fahrer geradeaus weiterfuhr. Der Sattelzug...
