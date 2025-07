„Problemkreuzung“ in Werdau: Stadt plant nach Bau-Ende Maßnahmen

An der Brüderstraße/Braustraße ist es gefährlich, weil Pkw sehr nahe an der Kreuzung parken.

Bis zum 1. August erneuern die Wasserwerke Zwickau auf der Kreuzung Brüderstraße/Braustraße in Werdau ihr Kanalnetz. Nach Beendigung dieser Arbeiten, die mit einer Vollsperrung einhergehen, will die Stadt Werdau die Kreuzung in Sachen Sicherheit unter die Lupe nehmen. Nutzer sozialer Netzwerke hatten darüber diskutiert, dass durch parkende...