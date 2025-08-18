Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Quarkkeulchen, Hotdog-Klassiker und Wundertüten - was Freibad-Imbisse in Westsachsen alles anbieten

Pommes und Currywurst gehen zwar immer: Aber Uwe Schmidt und sein Team halten im Freibad Leubnitz auch Fisch, Apfelstrudel und verschiedene Kaffee-Kreationen bereit.
Pommes und Currywurst gehen zwar immer: Aber Uwe Schmidt und sein Team halten im Freibad Leubnitz auch Fisch, Apfelstrudel und verschiedene Kaffee-Kreationen bereit. Bild: André Kleber
Pommes und Currywurst gehen zwar immer: Aber Uwe Schmidt und sein Team halten im Freibad Leubnitz auch Fisch, Apfelstrudel und verschiedene Kaffee-Kreationen bereit.
Pommes und Currywurst gehen zwar immer: Aber Uwe Schmidt und sein Team halten im Freibad Leubnitz auch Fisch, Apfelstrudel und verschiedene Kaffee-Kreationen bereit. Bild: André Kleber
Werdau
Quarkkeulchen, Hotdog-Klassiker und Wundertüten - was Freibad-Imbisse in Westsachsen alles anbieten
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pommes und Currywurst sind zwar die Renner an den Kiosken in den hiesigen Bädern. Doch die Betreiber haben noch wesentlich mehr in petto als diese Klassiker.

Pommes, Currywurst und Eis - das sind wohl unbestritten die Renner an den Imbisstheken in den hiesigen Freibädern. Doch die Betreiber haben für den kleinen und großen Hunger noch viel mehr als das zu bieten, wie eine Umfrage von „Freie Presse“ zeigt. So servieren Uwe und Elke Schmidt im Kiosk im Freibad Leubnitz neben Seelachs mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
Blaualgen-Alarm in der Koberbachtalsperre Werdau: „Wir trinken das Wasser doch nicht“
Die Stammgäste Günter und Annerose Bluhm aus Crimmitschau gehen trotz der Warnung des Gesundheitsamtes in der Koberbachtalsperre schwimmen.
Das Strandbad bleibt trotz Algenwarnung durch das Gesundheitsamt weiterhin geöffnet. Viele Gäste zeigen sich unbeeindruckt und gehen trotzdem schwimmen.
Annegret Riedel
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
23.05.2025
4 min.
Freibäder in Crimmitschau und Mannichswalde geöffnet: Stammgast René Felsch trotzt Wind und Wetter
René Felsch sprang trotz der Wassertemperatur von 16 Grad in Mannichswalde als Erster ins Wasser. „Schwimmen ist mein Ding“, sagt der 55-Jährige.
Die Crimmitschauer Bäder stellen auf Sommerbetrieb um. Besucher müssen sich auf neue Öffnungszeiten und Schließtage einstellen. Welche Auswirkungen das hat, bleibt abzuwarten.
Jochen Walther
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
Mehr Artikel