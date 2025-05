Rettungsfahrzeuge besichtigen und mehr: Veranstaltung zum Weltrotkreuztag am 8. Mai

Der 8. Mai ist Weltrotkreuztag und das Deutsche Rote Kreuz lädt Besucher nach Werdau ein. Welche Aktionen erwarten Sie?

Werdau.

Wie wohl ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes von innen aussieht? Und worauf müssen Rettungskräfte im Notfall achten? Besucher können es am Donnerstag in Werdau herausfinden, wenn der DRK Kreisverband Zwickauer Land zu einer Veranstaltung anlässlich des Weltrotkreuztags einlädt. Das Ganze findet am Gedächtnisplatz 4 in Werdau zwischen 11 und 16 Uhr statt, wie der DRK in einer Medieninformation mitteilt. Hier können beispielsweise Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes aus nächster Nähe untersucht werden. Daneben gibt es Auffrischungskurse zur Reanimation, eine Spendenaktion und Essen und Trinken für die Besucher. Der DRK bietet auch die Möglichkeit, die Wohnanlage Werdau kennenzulernen. (nütz)