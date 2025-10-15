Richters Treppen: Historischer Schulweg zwischen Neukirchen/Pleiße und Crimmitschau wird erst 2026 fertig

Alte Rohre, neue Schächte und viel Aufwand: Eine beliebte Verbindung wird umfassend erneuert – wegen der Wintermonate könnte das länger als geplant dauern.

Die Sanierung der sogenannten Richters Treppen in Neukirchen verzögert sich. Was einst ein Privatweg eines Lederfabrikanten war, ist heute Schulweg – und bleibt länger Baustelle als geplant. Die 18 Meter lange Treppenanlage mit ihren podestartigen Abschnitten verbindet Crimmitschau und Neukirchen – und wird täglich von vielen Menschen...