Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Richters Treppen: Historischer Schulweg zwischen Neukirchen/Pleiße und Crimmitschau wird erst 2026 fertig

Derzeit erfolgen in dem Bereich aufwendige Tiefbauarbeiten der Wasserwerke Zwickau.
Derzeit erfolgen in dem Bereich aufwendige Tiefbauarbeiten der Wasserwerke Zwickau. Bild: Roland Wagner
Derzeit erfolgen in dem Bereich aufwendige Tiefbauarbeiten der Wasserwerke Zwickau.
Derzeit erfolgen in dem Bereich aufwendige Tiefbauarbeiten der Wasserwerke Zwickau. Bild: Roland Wagner
Werdau
Richters Treppen: Historischer Schulweg zwischen Neukirchen/Pleiße und Crimmitschau wird erst 2026 fertig
Von Jochen Walther, Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alte Rohre, neue Schächte und viel Aufwand: Eine beliebte Verbindung wird umfassend erneuert – wegen der Wintermonate könnte das länger als geplant dauern.

Die Sanierung der sogenannten Richters Treppen in Neukirchen verzögert sich. Was einst ein Privatweg eines Lederfabrikanten war, ist heute Schulweg – und bleibt länger Baustelle als geplant. Die 18 Meter lange Treppenanlage mit ihren podestartigen Abschnitten verbindet Crimmitschau und Neukirchen – und wird täglich von vielen Menschen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
07.09.2025
3 min.
300 Jahre Mühlenzauber in Neukirchen: „Eine Besonderheit ist zum Beispiel der mechanische Fahrstuhl“
Am Walzenstuhl: Auch LPV-Mitarbeiter Daniel Schmidt führt Gruppen durch die historische Mühle.
Wo einst Säcke per Aufzug durch die Etagen fuhren, läuft heute der Denkmalschutz auf Hochtouren. Die Gräfenmühle öffnet ihre Türen – mit Wildkatzen-Ausstellung, Livemusik und Technikschau.
Jochen Walther
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
13:00 Uhr
1 min.
Start für geförderten Breitbandausbau in Neukirchen: 750 Haushalte profitieren
Breitbandausbau in Neukirchen: An der Hauptstraße laufen derzeit die nötigen Tiefbauarbeiten.
Die Bauarbeiten für schnelles Internet laufen. Auch in der Nachbarstadt Crimmitschau haben die Vorbereitungen für den Ausbau begonnen.
Jochen Walther
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
Mehr Artikel