Richtfest in Sicht: Neues Edeka-Center in Crimmitschau wächst zügig

Rathauschef André Raphael hat die Baustelle des Einkaufsmarktes besichtigt. Am 23. September folgt das Richtfest, Ende dieses Jahres die Eröffnung.

Der Bau des neuen Edeka-Centers zwischen Pleiße und der Piazza „Roter Turm“ in Crimmitschau kommt voran. Wie Stadtsprecherin Daniela Scheibel sagt, ist für den 23. September das Richtfest vorgesehen. „Mit dem neuen Vollsortimenter, einem Bäcker und Imbiss sowie rund 300 Stellplätzen wird das Areal um das ehemalige Kaufhaus Schocken...