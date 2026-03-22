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Robby Safferthal (l.) übernimmt ab Juni die Amtsgeschäfte von Matthias Topitsch.
Robby Safferthal (l.) übernimmt ab Juni die Amtsgeschäfte von Matthias Topitsch. Foto: Ralph Köhler
Robby Safferthal (l.) übernimmt ab Juni die Amtsgeschäfte von Matthias Topitsch.
Robby Safferthal (l.) übernimmt ab Juni die Amtsgeschäfte von Matthias Topitsch. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Robby Safferthal gewinnt die Bürgermeisterwahl in Fraureuth deutlich
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Der jetzige Hauptamtsleiter und Vize-Bürgermeister konnte knapp 69 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen. Er wird im Juni die Amtsgeschäfte von Matthias Topitsch übernehmen.

Die Fraureuther haben eine klare Entscheidung getroffen: Mit deutlicher Mehrheit ist Robby Safferthal zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt worden. Nach Auszählung der Stimmen stand das Ergebnis am Sonntagabend gegen 20 Uhr fest. Insgesamt 1967 Wählerinnen und Wähler aus Fraureuth sowie den Ortsteilen Ruppertsgrün, Beiersdorf und...
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