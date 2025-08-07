Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Roller durch die Luft geworfen: Geparkter VW in Crimmitschau beschädigt

Mit so einem Roller könnten die Unbekannten das Auto in Crimmitschau getroffen haben. Bild: C. Söder/dpa
Roller durch die Luft geworfen: Geparkter VW in Crimmitschau beschädigt
Von Johanna Klix
Statt mit einem Ball warfen drei Unbekannte einen Roller umher. Der knallte gegen einen VW – und hinterließ einen vierstelligen Schaden.

Crimmitschau.

In Crimmitschau wurde am Mittwochabend ein Auto mutmaßlich durch einen Roller beschädigt. Wie Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, parkte der graue VW Passat auf dem Kirchplatz an der Einfahrt zum Marktplatz in der Crimmitschauer Innenstadt. Zeugen berichteten den Beamten, wie drei Unbekannte mit einem Roller spielten, indem sie ihn durch die Luft warfen. Dabei prallte der Roller vermutlich gegen den geparkten Passat. Der Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 2500 Euro. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer die Unbekannten gesehen oder in der Crimmitschauer Innenstadt etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der 03761 7020 beim Polizeirevier Werdau melden. (schöj)

