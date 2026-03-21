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Verletzt hat sich ein Roller-Fahrer bei seinem Sturz nicht.
Verletzt hat sich ein Roller-Fahrer bei seinem Sturz nicht. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Verletzt hat sich ein Roller-Fahrer bei seinem Sturz nicht.
Verletzt hat sich ein Roller-Fahrer bei seinem Sturz nicht. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Werdau
Roller-Fahrer mit 2,8 Promille in Crimmitschau gestürzt
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Ein Mann verlor die Kontrolle über seinen Roller und landete in einer Hecke. Dabei kam nicht nur heraus, dass er stark alkoholisiert war.

Ein Roller-Fahrer (63) ist am Freitag gegen 16 Uhr von der Straße abgekommen und in eine Hecke gestürzt. Nach Informationen der Polizei hatten Zeugen den Mann im Bereich Dänkritzer Landstraße in Höhe des Kreisverkehrs gemeldet. Er gab gegenüber Polizeibeamten an, mit seinem Motorroller der Marke Alpha Motors den Kreisverkehr aus Crimmitschau...
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