Roller-Fahrer mit 2,8 Promille in Crimmitschau gestürzt

Ein Mann verlor die Kontrolle über seinen Roller und landete in einer Hecke. Dabei kam nicht nur heraus, dass er stark alkoholisiert war.

Ein Roller-Fahrer (63) ist am Freitag gegen 16 Uhr von der Straße abgekommen und in eine Hecke gestürzt. Nach Informationen der Polizei hatten Zeugen den Mann im Bereich Dänkritzer Landstraße in Höhe des Kreisverkehrs gemeldet. Er gab gegenüber Polizeibeamten an, mit seinem Motorroller der Marke Alpha Motors den Kreisverkehr aus Crimmitschau... Ein Roller-Fahrer (63) ist am Freitag gegen 16 Uhr von der Straße abgekommen und in eine Hecke gestürzt. Nach Informationen der Polizei hatten Zeugen den Mann im Bereich Dänkritzer Landstraße in Höhe des Kreisverkehrs gemeldet. Er gab gegenüber Polizeibeamten an, mit seinem Motorroller der Marke Alpha Motors den Kreisverkehr aus Crimmitschau...