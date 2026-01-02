MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Werdauer Stadtpark müssen zwei Rotbuchen gefällt werden.
Im Werdauer Stadtpark müssen zwei Rotbuchen gefällt werden. Bild: Symbolfoto: Ralph Köhler
Im Werdauer Stadtpark müssen zwei Rotbuchen gefällt werden.
Im Werdauer Stadtpark müssen zwei Rotbuchen gefällt werden. Bild: Symbolfoto: Ralph Köhler
Werdau
Rotbuchen müssen im Werdauer Stadtpark gefällt werden
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die für die Sicherheit von Spaziergängern notwendigen Arbeiten sollen in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Zwei alte Rotbuchen müssen auf dem Gelände des Werdauer Stadtparkes am Roten Berg gefällt werden. Die Bäume befinden sich laut dem zuständigen Förster vom Staatsbetrieb Sachsenforst, Karsten Preußner, in der Nähe der ehemaligen Freilichtbühne. Ihr Zustand stelle eine Gefahr für Besucher der Grünanlage dar. Die Fällung wird in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
2 min.
Werdau: Holperpiste in der Südstadt soll für eine halbe Million Euro verschwinden
Ein Abschnitt der Straße „Am Stadtpark“ in Werdau wird ab dem Frühjahr erneuert.
Der Beginn der Bauarbeiten „Am Stadtpark“ ist für das Frühjahr geplant. Gleichzeitig werden Versorgungsleitungen erneuert.
Annegret Riedel
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
17.12.2025
3 min.
Werdau: Buchen-Sterben beendet Kletterabenteuer im Steinpöhlwald
Der Kletterpark im Steinpöhlwald in Werdau ist Geschichte. Der letzte Pächter baut in den nächsten Wochen alle Kletterelemente ab.
Der Betreiber aus Thüringen hat den Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt. Nun wird die Fläche beräumt und verjüngt. Gibt es einen Standort für einen neuen Kletterpark?
Annegret Riedel
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
Mehr Artikel