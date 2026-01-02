Rotbuchen müssen im Werdauer Stadtpark gefällt werden

Die für die Sicherheit von Spaziergängern notwendigen Arbeiten sollen in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Zwei alte Rotbuchen müssen auf dem Gelände des Werdauer Stadtparkes am Roten Berg gefällt werden. Die Bäume befinden sich laut dem zuständigen Förster vom Staatsbetrieb Sachsenforst, Karsten Preußner, in der Nähe der ehemaligen Freilichtbühne. Ihr Zustand stelle eine Gefahr für Besucher der Grünanlage dar. Die Fällung wird in den...