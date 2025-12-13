Rote Ampel nicht beachtet: Unfall in Fraureuth mit 26.000 Euro Schaden

Ein Skoda-Fahrer fuhr trotz Ampel-Rot auf die Kreuzung, ein Mazda konnte nicht mehr bremsen.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Freitag gegen 18 Uhr in Fraureuth an einer Kreuzung auf der S 289 ereignet. Ein 72-jähriger Skoda-Fahrer, der auf der S 289 in Richtung Ruppertsgrün unterwegs war, hat laut Polizei eine rote Ampel nicht beachtet, ist über die Haltelinie gefahren und auf der Kreuzung stehen geblieben. Ein 68-jähriger...