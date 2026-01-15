Rote Zahlen, große Probleme und runder Geburtstag: Diese Aufgaben warten auf den neuen Vorstand des ETC Crimmitschau

Applaus war zur Mitgliederversammlung für 9000 Stunden im Trainer-Ehrenamt und ein Olympia-Ticket zu hören. Der Vorstand verjüngt sich. Wer Verantwortung übernehmen will und wo sich die Eispiraten-Bosse enthalten haben.

Das Theater-Foyer in Crimmitschau war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mehr als 150 Mitglieder – darunter auch etliche Eispiraten-Fans – verfolgten die Versammlung des ETC Crimmitschau. Was aufgefallen ist.