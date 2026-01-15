MENÜ
  • Rote Zahlen, große Probleme und runder Geburtstag: Diese Aufgaben warten auf den neuen Vorstand des ETC Crimmitschau

Daniel Sonntag hat im August die Aufgaben des Vorsitzenden von Matthias Gerth übernommen. Der 47-Jährige wurde im Amt bestätigt – bei acht Enthaltungen.
Daniel Sonntag hat im August die Aufgaben des Vorsitzenden von Matthias Gerth übernommen. Der 47-Jährige wurde im Amt bestätigt – bei acht Enthaltungen.
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde nach der Versammlung (von links).
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde nach der Versammlung (von links). Bild: Holger Frenzel
Ein Teil der Einnahmen aus den Eispiraten-Eintrittsgeldern geht an den Stammverein.
Ein Teil der Einnahmen aus den Eispiraten-Eintrittsgeldern geht an den Stammverein. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Daniel Sonntag hat im August die Aufgaben des Vorsitzenden von Matthias Gerth übernommen. Der 47-Jährige wurde im Amt bestätigt – bei acht Enthaltungen.
Daniel Sonntag hat im August die Aufgaben des Vorsitzenden von Matthias Gerth übernommen. Der 47-Jährige wurde im Amt bestätigt – bei acht Enthaltungen.
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde nach der Versammlung (von links).
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde nach der Versammlung (von links). Bild: Holger Frenzel
Ein Teil der Einnahmen aus den Eispiraten-Eintrittsgeldern geht an den Stammverein.
Ein Teil der Einnahmen aus den Eispiraten-Eintrittsgeldern geht an den Stammverein. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Rote Zahlen, große Probleme und runder Geburtstag: Diese Aufgaben warten auf den neuen Vorstand des ETC Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Applaus war zur Mitgliederversammlung für 9000 Stunden im Trainer-Ehrenamt und ein Olympia-Ticket zu hören. Der Vorstand verjüngt sich. Wer Verantwortung übernehmen will und wo sich die Eispiraten-Bosse enthalten haben.

Das Theater-Foyer in Crimmitschau war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mehr als 150 Mitglieder – darunter auch etliche Eispiraten-Fans – verfolgten die Versammlung des ETC Crimmitschau. Was aufgefallen ist.
