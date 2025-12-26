MENÜ
  Rührende Heiligabend-Aktion: Jugendfeuerwehr Werdau bringt Freude in Pflegeeinrichtungen

Werdau
Rührende Heiligabend-Aktion: Jugendfeuerwehr Werdau bringt Freude in Pflegeeinrichtungen
Von Thomas Croy
Mit selbstgebackenen Plätzchen und kleinen Geschenken setzen die Jugendlichen ein Zeichen der Nähe für Bewohner ohne familiären Besuch.

Die Gemeindejugendfeuerwehr Werdau hat am Heiligabend mehrere Pflegeeinrichtungen der Stadt besucht, einschließlich eines Hospizes. Die Jugendlichen überbrachten selbstgebackene Plätzchen und weihnachtlichen Dekoschmuck an die Bewohner.
