Rührende Heiligabend-Aktion: Jugendfeuerwehr Werdau bringt Freude in Pflegeeinrichtungen

Werdau
Mit selbstgebackenen Plätzchen und kleinen Geschenken setzen die Jugendlichen ein Zeichen der Nähe für Bewohner ohne familiären Besuch.
Die Gemeindejugendfeuerwehr Werdau hat am Heiligabend mehrere Pflegeeinrichtungen der Stadt besucht, einschließlich eines Hospizes. Die Jugendlichen überbrachten selbstgebackene Plätzchen und weihnachtlichen Dekoschmuck an die Bewohner.
