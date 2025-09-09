Ruppertsgrün: Kino und Rock unter freiem Himmel

Werdau
Das Parkgelände der Gemeinde erwacht am Freitag- und Samstagabend zum Leben. Bei freiem Eintritt wird den Besuchern viel geboten.
Zu einem besonderen Kinoabend laden die Interessengemeinschaft Park und der Ruppertsgrüner Ortschaftsrat für den 12. September ab 19 Uhr auf das Parkgelände in der Gemeinde ein. Bei freiem Eintritt wird den Gästen ein Überraschungsfilm gezeigt. Es gibt Livemusik von Jens Stöter und Band sowie Speisen und Getränke. Bei Regen findet das Kino...
