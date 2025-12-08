Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei in Werdau sucht Zeugen zu Einbrüchen in Ruppertsgrün.
Die Polizei in Werdau sucht Zeugen zu Einbrüchen in Ruppertsgrün.
Werdau
Ruppertsgrün: Unbekannte brechen in mehrere Garagen ein
Von Annegret Riedel
Unter anderem nahmen die Täter einen Industriestaubsauger mit. Sie richteten Sachschaden an.

Ruppertsgrün.

Unbekannte haben sechs Garagen in einem Komplex an der Steinpleiser Straße nach der Bahnunterführung in Ruppertsgrün aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30. November und vergangenen Sonntag, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Die Täter stahlen unter anderem einen Industriestaubsauger, einen Werkzeug-Trolley und ein Pressgerät. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf rund 2400 Euro.

Zudem beschädigten die Unbekannten an acht weiteren Garagen die Tore, wo ein Eindringen jedoch nicht gelang. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 700 Euro. Es werden Zeugen gesucht und weitere Geschädigte. Sie sollten sich unter Ruf 03761 7020 melden. (rdl)

