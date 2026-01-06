MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Sachsen-Energie baut Fundamente für Windräder in Crimmitschau: Strom für 22.000 Haushalte geplant

Die Baustelle aus der Vogelperspektive: Nach dem Ausheben der Gruben folgen die Fundamente.
Die Baustelle aus der Vogelperspektive: Nach dem Ausheben der Gruben folgen die Fundamente. Bild: O. Killig
Der Zutritt zu Windrad-Baustellen ist verboten. Darauf verweist dieses Schild in Mannichswalde.
Der Zutritt zu Windrad-Baustellen ist verboten. Darauf verweist dieses Schild in Mannichswalde. Bild: Köhler
OB André Raphael und Experte Matthias Bleil (r.) stellten sich 2023 den Bürgerfragen.
OB André Raphael und Experte Matthias Bleil (r.) stellten sich 2023 den Bürgerfragen. Bild: Walther/Archiv
Die Baustelle aus der Vogelperspektive: Nach dem Ausheben der Gruben folgen die Fundamente.
Die Baustelle aus der Vogelperspektive: Nach dem Ausheben der Gruben folgen die Fundamente. Bild: O. Killig
Der Zutritt zu Windrad-Baustellen ist verboten. Darauf verweist dieses Schild in Mannichswalde.
Der Zutritt zu Windrad-Baustellen ist verboten. Darauf verweist dieses Schild in Mannichswalde. Bild: Köhler
OB André Raphael und Experte Matthias Bleil (r.) stellten sich 2023 den Bürgerfragen.
OB André Raphael und Experte Matthias Bleil (r.) stellten sich 2023 den Bürgerfragen. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Sachsen-Energie baut Fundamente für Windräder in Crimmitschau: Strom für 22.000 Haushalte geplant
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Ortsteil Mannichswalde entsteht ein neuer Windpark. Vier Anlagen sollen ab 2027 grünen Strom liefern. Anlieger sorgen sich um Lärm, Landschaft – und ihre Rolle bei der Energiewende.

Die Bagger rollen – und mit ihnen eine neue Energiezukunft für Crimmitschau. Im Ortsteil Mannichswalde entsteht ein Windpark, der mehr als 22.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen soll. Doch nicht alle in der Region jubeln: Der Boden vibriert, die Gruben klaffen tief. In Mannichswalde haben Mitte Dezember die Bauarbeiten für einen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
4 min.
Crimmitschau kauft erste Schrottimmobilie an der Jakobsgasse: „Ich hoffe, dass das kein Einzelfall bleibt“
Sobald die drei Schrottimmoblien nahe dem Mannichswalder Platz verschwunden sind, will die Stadt den Straßenabschnitt inklusive Mini-Fussweg erheblich verbreitern.
Lange verfiel die Hausruine Jakobsgasse 5 still vor sich hin – jetzt übernimmt die Kommune das marode Haus. Ein Anfang, der vielen Hoffnung macht – aber reicht er aus?
Jochen Walther
16:00 Uhr
2 min.
Windpark Reinsdorf: Betreiber hat geplante Summe bei privaten Anlegern eingesammelt
Derzeit noch im Bau: Windrad im künftigen Windpark Reinsdorf.
In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Knapp vier Monate nach dem Start der Plattform hat Sachsen-Energie nun genügend Anleger gefunden – im gesamten Landkreis.
Jan-Dirk Franke
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
Mehr Artikel