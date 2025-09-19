Saxa‑Syntape in Leubnitz zahlungsunfähig: Anwalt hofft auf Investor und Fortbestand

Werdau
Das Textilunternehmen hat Eigeninsolvenz beantragt. Ein Gutachter prüft nun, ob und wie der westsächsische Betrieb mit 32 Beschäftigten fortgeführt werden kann.
Die Leubnitzer Firma Saxa-Syntape hat mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und einen sogenannten Eigeninsolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das bestätigt der Chemnitzer Anwalt Markus M. Merbecks, der vom Amtsgericht Chemnitz zum vorläufigen Verwalter und Gutachter bestellt wurde. Das Unternehmen zählt 32 Mitarbeiter und...
