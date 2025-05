Schick, modern, stylisch: Das sagen Werdauer über ihren neuen Bahnhof

Fünf Millionen Euro hat die Neugestaltung des Bahnhofsbereichs gekostet. Doch einige Details fehlen noch. Welche weiteren Schritte müssen getan werden, um Werdau zum „Zukunftsbahnhof“ zu machen?

30 Jahre lang hat Jörg Priesnitz auf der Bahnhofstraße in Werdau gewohnt. „Ich konnte das Bahnhofsgebäude jeden Tag vom Fenster aus sehen.“ Am Dienstag war er mit Ehefrau Christina zur Eröffnung des neuen Servicegebäudes und des Bahnhofsvorplatzes gekommen. Von Wehmut war bei den beiden, die jetzt in Leubnitz wohnen, keine Spur. „Klar,...