Schönfelser Wald: Demo gegen Windpark vor Rathaus in Neumark verläuft friedlich

Die Demonstration in Neumark hat den Blick auf den geplanten Windpark mit acht Anlagen gelenkt. Zeitgleich zog der Ostermarkt Neugierige an. Welcher Konflikt steckt dahinter?

Rund 150 Personen haben sich am Sonntagmittag an der Anti-Windpark-Demo der Bürgerinitiative (BI) „Keine Windräder in Schönfels“ vor dem Rathaus in Neumark beteiligt. Zeitgleich fand der Ostermarkt auf Gut Neumark statt, das einen Steinwurf entfernt liegt. Besitzer ist Benno von Römer, der mit dem Schönfelser Falk Müller und...