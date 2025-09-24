Schönheit neu gedacht: „Körperwelten 2.0“ in Crimmitschau

Jessi Weigel und Christopher Thiele stellen ab Freitag Skulpturen und Bilder in den Räumen in der Herrengasse 13 aus.

Großformatige Bilder und Skulpturen verschiedener Größe sind ab Freitag in den Räumen im Haus Herrengasse 13 in Crimmitschau zu sehen. Unter dem Titel „Körperwelten 2.0“ präsentieren dort Christopher Thiele und Jessi Weigel einen Teil ihrer Werke. „Unsere ausgestellten Arbeiten hinterfragen die Definition des menschlichen Körpers, sei...