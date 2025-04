Seat in Steinpleis auf ganzer Länge zerkratzt

Der Pkw war von Freitag bis Dienstag an der Hauptstraße abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Steinpleis.

Im Werdauer Ortsteil Steinpleis ist in den vergangenen Tagen ein geparkter Pkw von Unbekannten über die gesamte Länge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Sachbeschädigung im Zeitraum zwischen Freitag, 11. April, 7 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr. In dieser Zeit war das Auto der Marke Seat an der Hauptstraße in Höhe der Körnerstraße am Straßenrand abgestellt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1000 Euro. Gesucht werden nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 entgegen. (mib)