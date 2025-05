„Sekt in the City“: Oldtimer sollen in die Crimmitschauer Innenstadt locken

Erstmals können sich die Besitzer von historischen Fahrzeugen an dem Verkaufsevent beteiligen. Was erwartet die Besucher sonst noch?

Es ist wieder soweit: Die Händler und Gewerbetreibenden der Crimmitschauer Innenstadt laden zur traditionellen Veranstaltung „Sekt in the City“ ein. Wie Julia Stiehler von der Stadtverwaltung sagt, warten die Geschäfte am 13. Juni von 16 bis 21 Uhr mit verschiedenen Aktionen auf. Neben einem Cocktailwagen können sich die Gäste in der...