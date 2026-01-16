SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage

Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.

Kurz vor Weihnachten hat sich die SG Traktor Neukirchen selbst ein Geschenk gemacht: eine moderne LED-Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz. Nach Jahren mit defekten Strahlern und steigenden Stromkosten war die Erneuerung überfällig – und wurde mit viel Eigeninitiative möglich gemacht. Bereits Anfang 2024 begann die Fußballabteilung mit... Kurz vor Weihnachten hat sich die SG Traktor Neukirchen selbst ein Geschenk gemacht: eine moderne LED-Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz. Nach Jahren mit defekten Strahlern und steigenden Stromkosten war die Erneuerung überfällig – und wurde mit viel Eigeninitiative möglich gemacht. Bereits Anfang 2024 begann die Fußballabteilung mit...