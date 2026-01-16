MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage. Bild: Roland Wagner
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage. Bild: Roland Wagner
Werdau
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.

Kurz vor Weihnachten hat sich die SG Traktor Neukirchen selbst ein Geschenk gemacht: eine moderne LED-Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz. Nach Jahren mit defekten Strahlern und steigenden Stromkosten war die Erneuerung überfällig – und wurde mit viel Eigeninitiative möglich gemacht. Bereits Anfang 2024 begann die Fußballabteilung mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
2 min.
Neukirchen entdeckt seine Wurzeln: Erfolgreiche Schau zu Mehlhorn und Mauersberger
Der Lauterbacher Karsten Ebert (l.) mit Lutz Trommer, Chef des Heimatvereins Neukirchen.
Spannende Geschichten, seltene Exponate und regionale Erfindungen lockten viele Besucher in die Neukirchner Ausstellung zur Industriegeschichte im alten Fürst-Bürohaus.
Roland Wagner
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
13.01.2026
1 min.
Letzte Chance: Modellbahnausstellung am Wochenende in Neukirchen
Unter dem Motto „Neujahrsdampf“ laden die Modellbahner noch einmal ein.
Im Gewerbecenter „Gebrüder Fürst“ fahren wieder Miniaturzüge durch Winterlandschaften – mit Actionstrecke für Kinder und viel Modellbau-Detail.
Roland Wagner
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
Mehr Artikel