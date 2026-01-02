Silvester in Crimmitschau: Kurz nach Mitternacht tritt Einbrecher die Tür ein

Werdau
In der Silvesternacht wollte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Crimmitschau einbrechen. Da die Bewohner zu Hause waren, ergriff er die Flucht. Auch in Zwickau waren Einbrecher zu Silvester am Werk.
Schreck in der Silvesternacht: Im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz versuchte eine unbekannte Person kurz nach Mitternacht, in ein Einfamilienhaus am Lauenhainer Weg einzubrechen. Der Täter trat die Tür. Doch als er bemerkte, dass die Bewohner zu Hause waren, ergriff er die Flucht und entkam unerkannt, so ein Polizeisprecher. Die Tür wurde...
