Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Überholvorgang wurde in Fraureuth ein Simson-Fahrer verletzt.
Bei einem Überholvorgang wurde in Fraureuth ein Simson-Fahrer verletzt. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Bei einem Überholvorgang wurde in Fraureuth ein Simson-Fahrer verletzt.
Bei einem Überholvorgang wurde in Fraureuth ein Simson-Fahrer verletzt. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Werdau
Simson-Fahrer bei Unfall in Fraureuth schwer verletzt
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Überholmanöver hatte am Dienstag schwerwiegende Folgen für einen Simson-Fahrer auf der Steinpleiser Straße. Seine Fahrt endete im Krankenhaus.

Im Krankenhaus geendet ist die Fahrt eines Simson-Fahrers (20) am Dienstagnachmittag in Fraureuth. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war er gegen 15.15 Uhr auf der Steinpleiser Straße in Richtung Ruppertsgrün unterwegs. Hinter ihm fuhr eine Opel-Fahrerin (36) in dieselbe Richtung. Der Simson-Fahrer wollte jedoch nach Angaben der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
1 min.
Jugendlicher Simson-Fahrer in Reichenbach verunglückt
Ein junger Moped-Fahrer ist bei einem Unfall in Reichenbach verletzt worden.
Ein 15-Jähriger stürzte bei einer nächtlichen Fahrt ohne Licht. Seine Simson blieb beschädigt zurück. Die Details des Unfalls sind noch unklar.
Babette Philipp
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
13.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall in Pleißa: Simson wird gegen Fußgängerinnen geschleudert
Drei Personen wurden bei einem Unfall mit einer Simson in Pleißa verletzt.
Eine 75-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch einen 16-Jährigen auf seinem Moped übersehen. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Julia Grunwald
Mehr Artikel