Simson-Fahrer bei Unfall in Fraureuth schwer verletzt

Ein Überholmanöver hatte am Dienstag schwerwiegende Folgen für einen Simson-Fahrer auf der Steinpleiser Straße. Seine Fahrt endete im Krankenhaus.

Im Krankenhaus geendet ist die Fahrt eines Simson-Fahrers (20) am Dienstagnachmittag in Fraureuth. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war er gegen 15.15 Uhr auf der Steinpleiser Straße in Richtung Ruppertsgrün unterwegs. Hinter ihm fuhr eine Opel-Fahrerin (36) in dieselbe Richtung. Der Simson-Fahrer wollte jedoch nach Angaben der...