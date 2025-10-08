Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Skatepark Werdau: Unbekannte Täter hinterlassen Nazi-Schmierereien

Im Skatepark Werdau wurden verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt.
Im Skatepark Werdau wurden verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt. Bild: André Kleber/Archiv
Im Skatepark Werdau wurden verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt.
Im Skatepark Werdau wurden verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt. Bild: André Kleber/Archiv
Werdau
Skatepark Werdau: Unbekannte Täter hinterlassen Nazi-Schmierereien
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Ermittlungen der zu den verfassungsfeindlichen Symbolen und Parolen ist eine weitere Straftat bekanntgeworden.

Die Polizei ermittelt in Werdau zu verfassungsfeindlichen Schmierereien. Entsprechende Parolen und Symbole haben unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstag, 17 Uhr auf dem Gelände des Skateparks an der Uferstraße hinterlassen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau sagte, wurden auf Elementen der Freizeitanlage drei Schriftzüge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
02.09.2025
3 min.
Werdauer Stadtpark wird aufgeräumt: Voliere verschwindet, Permakultur bleibt
Die leere Voliere am Eingang des Werdauer Stadtparkes wird verschwinden.
Anwohner hatten die Zustände am Eingang der Grünanlage kritisiert. Ein Zirkuswagen wird zu einem neuen Treffpunkt am Skatepark in der Innenstadt.
Annegret Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
10.09.2025
3 min.
Skatepark, Graffiti, Bauwagen: Werdauer Jugendliche gestalten ihre Stadt selbst
Der Skatepark an der Werdauer Uferstraße soll zu einem attraktiven Treff für die Jugend aufgemöbelt werden. Dafür gibt es eine finanzielle Förderung.
Für ein Vorhaben an der Uferstraße haben junge Leute Geld aus dem Fördertopf der Kommune bekommen. Ein weiterer Antrag ist noch in der Schwebe.
Annegret Riedel
Mehr Artikel