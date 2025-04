Sonderschau ist Auftakt für Veranstaltungsreigen in der Tuchfabrik Crimmitschau

Neben Ostermarkt und Textilmarkt wird es am 18. Mai zum ersten Mal eine Sammlungssprechstunde geben. Dabei werden Raritäten begutachtet, die Crimmitschauer im Museum abgeben.

„Textil?Zukunft!“ heißt die Sonderausstellung, die ab Donnerstag in der Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau zu sehen ist. Im Eingangsbereich des Museums bekommen Besucher einen Einblick davon, dass Textilien nicht nur in der Bekleidungsindustrie sondern auch im Bereich der Technik eine bedeutende Rolle spielen. „Deutschland ist in diesem...