Die Annoncenuhr aus Schaumzucker ist ein beliebtes Souvenir.
Die Annoncenuhr aus Schaumzucker ist ein beliebtes Souvenir. Bild: André Kleber/Archiv
Werdau
Souvenir mit Sexappeal: Werdauer Uhr ist immer noch der Renner
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Schaumzucker-Annoncenuhr im besonderen Design findet reißenden Absatz.

6000 Stück sind schon fast wieder weg. Die Nachbestellung der Schaumzucker-Annoncenuhr hat reißenden Absatz gefunden. „Eigentlich wollten wir noch welche zum Neujahrsempfang am 14. Januar in der Stadthalle ausreichen. Aber das wird wohl nichts“, sagt Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste).
