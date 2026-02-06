MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • Sperrung der Bahnstrecke Werdau–Gößnitz: Ersatzverkehr startet am 23. Februar

Der Bau der neuen Bahnbrücke Breitscheidstraße in Crimmitschau aus der Vogelperspektive.
Der Bau der neuen Bahnbrücke Breitscheidstraße in Crimmitschau aus der Vogelperspektive. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Sperrung der Bahnstrecke Werdau–Gößnitz: Ersatzverkehr startet am 23. Februar
Redakteur
Von Jochen Walther
Mitten im Brückenbau: In Crimmitschau und Frankenhausen laufen Großprojekte der Bahn. Nach Abschluss der Arbeiten sollen Züge auf der ausgebauten Strecke deutlich schneller fahren.

Wer zwischen Werdau und Gößnitz mit der Bahn unterwegs ist, muss ab dem 23. Februar auf Busse ausweichen. Bis zum 31. März ist der Abschnitt jeweils montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, sind Erd- und Tiefbauarbeiten der Grund für die Maßnahme. „Alle Änderungen werden in den...
