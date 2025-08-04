Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Sport für den guten Zweck: Archelauf Crimmitschau geht in die 22. Runde

Auch zum 22. Archelauf werden in Crimmitschau wieder viele Teilnehmer erwartet.
Auch zum 22. Archelauf werden in Crimmitschau wieder viele Teilnehmer erwartet. Bild: B. Andert/Kinderarche
Auch zum 22. Archelauf werden in Crimmitschau wieder viele Teilnehmer erwartet.
Auch zum 22. Archelauf werden in Crimmitschau wieder viele Teilnehmer erwartet. Bild: B. Andert/Kinderarche
Werdau
Sport für den guten Zweck: Archelauf Crimmitschau geht in die 22. Runde
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laufen, helfen, Gemeinschaft erleben: Beim Archelauf am 6. September im Sahnpark geht es um sportlichen Einsatz für Kinder aus dem Kinder- und Jugendheim der Kinderarche.

Sportlich, bunt, solidarisch: Der Archelauf ruft wieder in den Sahnpark. Am 6. September wird das Sahnbad in Crimmitschau erneut zur Bühne für den Archelauf. Bereits zum 22. Mal heißt es: Laufen für den guten Zweck – diesmal zugunsten sportlicher Ausflüge für Kinder. Punkt zehn Uhr fällt der Startschuss für den Benefizlauf zugunsten des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
05.08.2025
2 min.
Hillerturm im Bild: Crimmitschauer Künstlerin übergibt Schmölln ein Stück Stadtgeschichte
Simone Tauber übergibt ihr Gemälde an Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade.
Simone Tauber hat Rathauschef Sven Schrade ein farbstarkes Gemälde übergeben. Das neue Kunstwerk im Bürgermeisteramt entstand nach ihrer viel beachteten Ausstellung in der Stadtverwaltung.
Jochen Walther
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
28.07.2025
3 min.
Sommerfest im Crimmitschauer Regenbogenhof: Annegret Walther und ihre Familie mittendrin
Gut gelaunt: Annegret Walther (r.) mit ihren Eltern während des Sommerfestes.
Gemeinschaft, Musik und ein Lächeln im Gesicht: Das Fest des Behindertenverbandes ist für Annegret Walther mehr als ein Treffen – es ist ein Stück Heimat und gibt ihr neue Kraft.
Roland Wagner
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel