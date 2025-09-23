Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch für das Koberbachcentrum in Langenhessen sollen die Nutzungsentgelte steigen.
Auch für das Koberbachcentrum in Langenhessen sollen die Nutzungsentgelte steigen.
Werdau
Sportvereine alarmiert: Werdau dreht an der Preisschraube
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stadträte sollen am Donnerstag einer Änderung der Gebühren in Sport- und Mehrzweckhallen zustimmen.

Werdauer Sportvereine schlagen Alarm: Der Stadtrat soll am Donnerstag auf seiner Sitzung im Rathaus eine Änderung der Benutzungsrichtlinie für Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen beschließen. „Für unseren Verein bedeutet das die Erhöhung der Kosten um 150 Prozent“, sagte Maximilian Kropp, Präsent des HC Pleißentals. Er ruft seine...
