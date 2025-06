Sprayerträume werden wahr: Freewall in der Graff Factory Crimmitschau

Die Graff Factory – ein Kunst- und Kreativprojekt in der ehemaligen Textilfabrik in Crimmitschau – machte ihrem Namen beim Eröffnungsfest alle Ehre.

Am Samstag wurde das Areal an der Fichtenstraße in Crimmitschau eröffnet, auf dem unter anderem die Softwarefirma Zurkraft und mit ihr mehrere Co-Working-Plätze beheimatet sind. Eventmanagerin Marjam Bopinajew war mit der Resonanz zufrieden: „Seit dem Startschuss um 11 Uhr hatten wir guten Zuspruch, und das trotz der heißen Temperaturen.“...