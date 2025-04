Stadionstreit in Crimmitschau: Diese vier Optionen für den Eishockey-Standort gibt es

Nervenschlacht in der Eishockey-Hochburg: Eine Beratung mit den Sponsoren nimmt den Eispiraten Crimmitschau etwas Zeitdruck und bringt ein klares Signal vom Stammverein. Welche Lösung favorisiert wird und welche Variante tabu ist.

Die Zukunft des Profi-Eishockeys in Crimmitschau hängt am seidenen Faden. Die Nervenschlacht zwischen Stadt und Eispiraten, die sich bisher nicht auf einen neuen Stadionnutzungsvertrag verständigen konnten, geht weiter. Die Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend, als 150 Fans auf dem Markt ausharrten, brachte keine Lösung. Am Mittwoch strahlte...