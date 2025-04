Stadionstreit in Crimmitschau: So reagieren Fans und Stammverein - Eispiraten laden Sponsoren ein

Der Versuch, zur Sitzung des Stadtrates eine Lösung im Konflikt zwischen Stadt und Eispiraten zu finden, ist gescheitert. Eine Online-Petition wird fortgeführt. Der ETC bangt um Einnahmen. Was am Mittwoch passiert.

Die Verhandlungen über einen Stadionnutzungsvertrag haben am Dienstagabend nicht zur Einigung zwischen Stadt und Eispiraten Crimmitschau geführt. Damit schwindet die Hoffnung, dass es in der neuen Saison noch Spiele mit Teams der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt. Was am Mittwoch (bisher) passiert ist.