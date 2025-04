Stadionstreit in Crimmitschau: Welches Schreckensszenario durch die Köpfe schwirrt

Stadt und Eispiraten kommunizieren (größtenteils) über Juristen. Der Stadtrat hat sich am Donnerstag getroffen. Beide Seiten formulieren Vorwürfe. Ein Stimmungsbericht aus der westsächsischen Eishockey-Hochburg.

„Alte Stufen, kalter Wind – Da, wo wir zuhause sind.“ Mit einem solchen Plakat haben die Fans aus der Heine-Kurve in den letzten Monaten an das 60-jährige Bestehen des Kunsteisstadions im Sahnpark in Crimmitschau erinnert. Sechs Jahrzehnte, in denen getrauert, gezittert und gejubelt wurde. Der ASK Vorwärts spielte in den 1960-er Jahren um...