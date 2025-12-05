Stadt Werdau hat kaum noch Platz in ihren Gewerbegebieten

Langenhessen ist voll, in Steinpleis und Werdau-Süd stehen nur noch wenige Quadratmeter für Ansiedlungen zur Verfügung. Jetzt rückt eine weitere Fläche in den Fokus. Doch es gibt einen Haken.

In den Gewerbegebieten in Werdau und Umgebung wird der Platz knapp. „Wir haben noch rund 20.000 Quadratmeter in Steinpleis zur Verfügung. Das reicht eventuell für ein Unternehmen. Eine Fläche in ähnlicher Größe ist es in Werdau-Süd, in dem Gebiet, das wir zusammen mit der Gemeinde Fraureuth bewirtschaften. Der Standort Langenhessen ist...