Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gewerbegebiet Langenhessen ist voll. Ein ansässiges Unternehmen plant noch eine Erweiterung.
Das Gewerbegebiet Langenhessen ist voll. Ein ansässiges Unternehmen plant noch eine Erweiterung. Bild: R. Köhler
Das Gewerbegebiet Langenhessen ist voll. Ein ansässiges Unternehmen plant noch eine Erweiterung.
Das Gewerbegebiet Langenhessen ist voll. Ein ansässiges Unternehmen plant noch eine Erweiterung. Bild: R. Köhler
Werdau
Stadt Werdau hat kaum noch Platz in ihren Gewerbegebieten
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Langenhessen ist voll, in Steinpleis und Werdau-Süd stehen nur noch wenige Quadratmeter für Ansiedlungen zur Verfügung. Jetzt rückt eine weitere Fläche in den Fokus. Doch es gibt einen Haken.

In den Gewerbegebieten in Werdau und Umgebung wird der Platz knapp. „Wir haben noch rund 20.000 Quadratmeter in Steinpleis zur Verfügung. Das reicht eventuell für ein Unternehmen. Eine Fläche in ähnlicher Größe ist es in Werdau-Süd, in dem Gebiet, das wir zusammen mit der Gemeinde Fraureuth bewirtschaften. Der Standort Langenhessen ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
27.11.2025
2 min.
Bundesstraße 175 in Werdau gesperrt: Ab Montag gelten im Stadtgebiet Umleitungen
Am Werdauer Sternplatz stehen die Hinweisschilder für die Sperrung bereits.
Im Auftrag der Wasserwerke Zwickau wird drei Wochen lang auf einem Abschnitt der B 175 am Sternplatz gearbeitet.
Annegret Riedel
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
02.12.2025
3 min.
Verlängerung der Mitteltrasse in Richtung A4: Zwickauer BSW nimmt einen neuen Anlauf
Ein direkter Anschluss der Mitteltrasse zwischen Zwickau und Werdau an die A4 fehlt bisher.
Eine Fortsetzung der Staatsstraße, die zwischen Zwickau und Werdau endet, ist eigentlich vom Tisch. Für das BSW sprechen dennoch zu viele Gründe für den Ausbau, um das Thema ruhen zu lassen.
Jim Kerzig
Mehr Artikel